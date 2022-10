OE 2023. PSD anuncia voto contra orçamento de "desesperança"

O PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023), anunciou esta quarta-feira o líder do partido.

Luís Montenegro considerando que a proposta do Governo não tem "remendo, no sentido em que possa configurar um instrumento positivo".

Montenegro diz, mesmo, que o OE 2023 é “de desesperança”, de um Governo de “braços caídos”.

“Não temos esperança que este orçamento possa ele próprio ter remendo no sentido de se poder configurar como um instrumento positivo de políticas públicas no próximo ano e portanto tivemos ocasião de dizer ao senhor Presidente da República que nós rejeitaremos no parlamento este orçamento”, respondeu aos jornalistas Luís Montenegro à saída da audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Para Montenegro, “este é um orçamento de desesperança, é um orçamento que está associado a um Governo de braços caídos, a um Governo que não tem a força transformadora que se exigia a quem tomou posse há meia dúzia de meses”.