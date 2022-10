Montenegro diz que “desinvestimento” do Governo no ensino superior prejudica alunos.

O presidente do Partido Social Democrata (PSD) criticou esta quarta-feira aquilo que diz ser o “desinvestimento” por parte do Governo, particularmente no que diz respeito à oferta de alojamento para os alunos do ensino superior.

No âmbito da iniciativa “Sentir Portugal” que está esta semana no Alentejo, Luís Montenegro reuniu com a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vilar e com estudantes da Universidade de Évora (UÉ).

“Há um desinvestimento, nos últimos anos, cuja consequência é haver, hoje, cerca de menos 70% da oferta que era necessária nesta região, para poder acolher os estudantes que procuram vir ao encontro das suas vocações e do esforço que fizeram para entrar nos cursos aos quais se candidataram”, declarou.

Face a este “problema muito grave”, do ponto de vista do alojamento dos estudantes, “transversal ao país, mas que se agudiza muito em algumas universidades e Évora é uma delas”, Montenegro deixou um apelo ao Governo.

“Quero renovar o apelo, para que o Governo cumpra o que prometeu há quatro anos, que é o duplicar a capacidade de alojamento e de oferta por parte do sistema público”, afirmou.

O líder do PSD considera fundamental reforçar esta capacidade de alojamento para acolher alunos deslocados, e diz como pode ser feito.

“Contratualizar com as autarquias locais, instituições sociais e investidores privados a possibilidade de se construírem mais residências para alunos do ensino superior, porque está-se a criar um constrangimento, um bloqueio que, em muitos casos, vai mesmo inviabilizar que os alunos possam prosseguir com as suas vidas académicas”, alertou.

As residências universitárias dos Serviços de Ação Social da UÉ destinam-se ao alojamento de estudantes matriculados no ensino superior, tendo como prioridade no acesso ao alojamento, os alunos bolseiros.

Com 8.060 alunos, a academia alentejana dispõe, atualmente, de sete residências universitárias com capacidade para alojar 527 estudantes.

Parque de Ciência e Tecnologia contraria despovoamento

O presidente do PSD visitou ainda o Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia (PACT) da UÉ, projeto que destacou como sendo “muito positivo”.

“É um exemplo muito elucidativo de como é possível contrariar aquilo que tem sido a tendência do despovoamento das regiões do interior”, referiu, aos jornalistas, no final da visita.

Entre outros objetivos, o PACT promove o apoio do empreendedorismo, com incentivo à criação de ‘start-ups’ que criem “riqueza, postos de trabalho e apoiem na coesão social”.

Para Luís Montenegro esta “aposta em inovação, investigação, empreendedorismo, criação de novos equipamentos que atraiam e fixem talento, empresas e oportunidades de emprego” é fundamental para “dinamizar a economia regional e nacional”.

PACT de portas abertas à comunidade

A visita do presidente do PSD acontece na véspera de um dos grandes momentos que marcam a vida do PACT: o ‘Open Day’, iniciativa que acontece esta quinta-feira, dia 13 de outubro.

Pelo segundo ano consecutivo, o PACT abre as portas à comunidade, numa iniciativa que conta com o envolvimento e presença de mais de 20 empresas e organizações e com um programa de ‘talks’, com um diversificado painel de oradores.

Gustavo Carona, médico Anestesista e Intensivista, Tarantini, Eex-futebolista profissional, orador e autor, Joana Garoupa, do Omnicom Media Group, João Mil-Homens, diretor de Sustentabilidade e Inovação do Grupo José de Mello e Jacinto Lucas Pires, escritor, realizador e encenador, são alguns dos oradores que integram o programa deste ‘Open Day’.

Os temas em debate vão desde a liderança, à comunicação, empreendedorismo e gestão.

A Universidade de Évora e os institutos politécnicos de Beja, Portalegre e Santarém, o CEIIA, a Aernnova, a Kemet, a TE Connectivity, a KPMG, a Future Compta, a Two Impulse e a IG&H são algumas das empresas e organizações presentes.

Para Soumodip Sarkar, presidente Executivo do PACT, “’o Open Day’ é um ponto de encontro para todos aqueles que têm interesse nas áreas da inovação, tecnologia e empreendedorismo”, reforçando que “é uma boa oportunidade para criar conexões entre empresas, estudantes, academia e empreendedores”.