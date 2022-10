Marcelo e os abusos sexuais. Isabel Moreira contraria Costa: "Todas as pessoas interpretaram como eu interpretei"

Num primeiro momento, Isabel Moreira diz ter ficado "muito chocada" com as declarações de Marcelo sobre as mais de 400 denúncias de abuso sexual na Igreja apuradas pela Comissão Independente que investiga as denúncias de alegados abusos sexuais na Igreja, embora considere que o Presidente já se terá retratado.

A deputada socialista Isabel Moreira contraria o primeiro-ministro António Costa que, esta quarta-feira, expressou "total solidariedade" com o Presidente da República, na sequência do que diz ter sido uma "interpretação inaceitável" das declarações de Marcelo sobre abusos sexuais na Igreja Católica.

Isabel Moreira soube pela Renascença da posição de António Costa, que considerou que as críticas ao Presidente da República configuram uma "interpretação inaceitável" das palavras do Chefe do Estado e diz não ter ouvido as declarações do primeiro-ministro.

"Estamos a falar das feridas mais profundas que podem atingir uma pessoa, sobretudo numa idade tão crucial para o desenvolvimento da sua personalidade. Tanto é assim, que o Presidente sentiu a necessidade de explicar melhor o que queria dizer."



Isabel Moreira salienta também que Marcelo não tem tido a melhor postura neste capítulo dos abusos na Igreja: "As pessoas sentiram-se magoadas, porque já há um histórico de intervenções menos felizes [do Presidente] neste dossiê."



Momentos após ter reagido aos números avançados pela comissão independente aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa viu-se obrigado a corrigir e a contextualizar as suas palavras, em declarações à RTP, nas quais nega ter desvalorizado a gravidade da situação.

Também na rede social Twitter, já depois de ter falado à Renascença, Isabel Moreira apontou o dedo à cumplicidade do Presidente com a Igreja, reiterando que a prioridade é proteger as vítimas.