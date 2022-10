Eutanásia. Novo diploma prevê obrigatoriedade de apoio de psicólogo

O novo articulado para regulamentar a morte assistida, a que a Renascença teve acesso, sofreu alterações que contemplam o acompanhamento psicológico e introduz prazos para que se evite que os prazos derrapem.

A alteração mais emblemática em relação aos diplomas aprovados na generalidade é a introdução do acompanhamento por psicólogo.



No novo articulado pode ler-se que “a concretização da morte medicamente assistida não pode ter lugar sem que decorra um período de dois meses a contar da data do pedido de abertura do procedimento”.