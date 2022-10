Costa em "total solidariedade" com Marcelo pela "interpretação inaceitável" das suas palavras

O primeiro-ministro, António Costa, manifestou a sua "total solidariedade" para com o Presidente da República pela "interpretação inaceitável que tem sido feita das suas palavras" a propósito das declarações sobre abusos sexuais na Igreja.

“Quero expressar a minha total solidariedade com o Presidente da República, mais concretamente, com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, pela interpretação inaceitável que tem sido feita das suas palavras. Eu conheço-o, todos nós conhecemos bem o Presidente da República, portanto, todos sabemos que para uma pessoa como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, um caso que fosse, só um caso de abuso sexual sobre crianças, seria absolutamente intolerável, como é para o conjunto da sociedade”, afirmou o chefe do Governo, em declarações aos jornalistas em Viseu.

