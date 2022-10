OE 2023. Rendimento líquido disponível das famílias sobe acima da inflação, garante Costa

O primeiro-ministro garante que o rendimento líquido disponível da generalidade dos portugueses vai subir em 2023 acima da inflação de 2022, conjugando os efeitos dos aumentos salariais, com reduções de impostos e benefícios de apoios sociais.

Esta tese foi defendida por António Costa no discurso que abriu a reunião que teve com o Grupo Parlamentar do PS na Assembleia da República sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023.

Tendo ao seu lado o ministro das Finanças, Fernando Medina, o líder do executivo começou traçar uma linha de demarcação face ao passado, dizendo que austeridade significou “cortar pensões, salários e proceder a um enorme aumento de impostos”.

“Aquilo que nos apresentamos é precisamente o oposto: Aumentamos salários e pensões e temos uma redução dos impostos”, contrapôs, antes de se referir é evolução das prestações sociais ao longo do próximo ano.

“Em relação a todas as prestações associadas ao indexante de apoios sociais (IAS), o Governo propõe uma atualização de 8%, acima da inflação da inflação deste ano de 7,4%. Nas pensões, entre o suplemento extraordinário e os aumentos que variam entre 3,5% e 4,43% no próximo ano, assiste-se a uma subida em linha ou acima (as mais baixas) com a taxa de inflação deste ano”, assinalou.

Já o salário mínimo nacional, de acordo com António Costa, vai subir mais 7,8%, para 760 euros, também acima da taxa de inflação deste ano.

“Portanto, prestações sociais, pensões e salário mínimo nacional todos sobem acima da taxa de inflação e nenhum dos seus beneficiários perde poder de compra”, concluiu.

Depois, referiu-se então as chamadas classes médias e às consequências do acordo de médio prazo assinado no domingo com as confederações patronais e com a UGT - um acordo que, na perspetiva do primeiro-ministro, foi classificado como “lunático” por vários comentadores.

Por via desse acordo, define-se uma trajetória de aumento sucessivo dos salários entre 5,1% em 2023, 4,8% em 2024, 4,7% em 2025 e 4,6% em 2026 – uma subida na ordem dos 20% perante “uma inflação acumulada de 10% no conjunto desses anos”.