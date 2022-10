OE 2023. APEL lamenta que o Governo tenha deixado o livro de fora

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) lamenta que o Orçamento do Estado para 2023 deixe o livro de fora.

À Renascença, Pedro Sobral, presidente da APEL, diz estar "extremamente preocupado" por "nenhuma das medidas" apresentadas pela associação terem sido contempladas no documento apresentado esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

"Nem o cheque-livro, nem a baixa do IVA, nem o reforço do orçamento das bibliotecas", especifica.

Neste sentido, o presidente da APEL aponta o dedo, sobretudo, para a discrepância entre os discursos políticos sobre a necessidade do incentivo à leitura e aquilo que está no Orçamento do Estado.

"Durante a Feira do Livro [de Lisboa], varíadissimos governantes que ali passaram acordaram a enorme necessidade de promover os índices de leitura em Portugal."