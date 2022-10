Luís Montenegro "dececionado" com "abandono” do setor dos mármores no Alentejo

A 19 de novembro passam quatro anos da tragédia de Borba que causou a morte de cinco pessoas, após um troço da estrada municipal 255 ter colapsado. Esta terça-feira, o presidente do PSD fez questão de passar pelo local e não escondeu o desapontamento perante o que encontrou.

“Fico dececionado com o que vejo, quatro anos depois dessa tragédia, o abandono total que é visível a olho nu”, sem que haja “uma solução para manter a atividade económica e uma solução para a mobilidade entre os concelhos de Borba e Vila Viçosa, tão importante para a vida quotidiana de muita gente”, disse, aos jornalistas, Luís Montenegro, neste segundo dia da iniciativa “Sentir Portugal”, que percorre o distrito de Évora até à próxima sexta-feira.

O dia, dedicado ao setor dos mármores, foi passado entre empresários e empresas que se dedicam a esta atividade económica, “muito importante para o país e nesta zona do Alentejo, em particular”, uma vez que “gera muitos empregos e é também responsável pelo aproveitamento de recursos naturais, onde temos qualidade no mercado para poder ombrear aquilo que se faz no mundo, na área dos mármores”, salientou.

Para Montenegro, “há um estigma que foi criado”, quando a estrada, “infelizmente, foi alvo de uma tragédia que devia ter sido evitada a tempo, com uma fiscalização mais eficiente”.

Contudo, salvaguarda, “porque aconteceu uma tragédia, não podemos desistir de Portugal, desistir daquilo que sabemos fazer bem, desistir do aproveitamento dos nossos recursos e desistir de estar junto das populações, dos autarcas, dos empreendedores, dos empresários e dos trabalhadores que se dedicam a esta atividade”.

No final do dia, o presidente do PSD, afirmou ter sentido por parte dos empresários, “uma certa descrença com a falta de apoio”, pelo “excesso de burocracia”, e com as alterações legais realizadas, “que foram dos ‘8 ao 80’”, levando a “acabar com esta atividade”.

Para os autarcas e empreendedores deixou uma palavra de estímulo, argumentando que não “nos podemos resignar”, nem “devemos desistir daquilo que sabemos fazer bem” e “das potencialidades que temos”.

Por outro lado, de passagem pelas obras de construção da ferrovia, no concelho de Alandroal, Luís Montenegro defendeu a criação de “uma plataforma logística”, um projeto que está a ser estudado por sete municípios da região, como forma de “alavancar as atividades económicas”, entre as quais se encontra o setor dos mármores.