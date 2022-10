Lei das incompatibilidades. "Se as regras são insuficientes, está na altura de alterar a legislação", avisa Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa diz ter dúvidas quanto à Lei das Incompatibilidades, numa altura em que alguns membros do Governo têm estado envolvidos em casos que sugerem potenciais conflitos de interesses.

Questionado sobre os casos a envolver membros do Governo, o Presidente da República disse que tenciona enviar, nos próximos dias "uma mensagem à Assembleia da República, pedindo que possa reapreciar essa matéria. Se a conclusão for a de que as atuais regras são insuficientes, então esta será a altura de alterar a legislação".

Perante os casos que têm vindo a público nas últimas semanas, envolvendo os ministros Manuel Pizarro, Ana Abrunhosa e Pedro Nuno Santos, Marcelo reconhece que "há na opinião pública uma dúvida, quer no domínio do comentário político, quer numa parte da opinião pública, quanto a essa questão da transparência e de poder haver nepotismo ou ligações clientelares excessivas".