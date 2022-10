Lei das incompatibilidades. Montenegro recusa mudanças "a correr" e exige clarificação

O presidente do PSD recusa alterações à lei das incompatibilidades “a correr” e a “pensar em casos concretos” e exige que sejam as autoridades judiciais a clarificar se membros do Governo violaram as normas.

“Aquilo que eu exijo como responsável político é que se faça uma verificação, se houve ou não houve em algum destes casos, em todos ou em nenhum uma violação da lei”, afirmou aos jornalistas o líder social-democrata.

Salientando que são os tribunais que aplicam a lei, Luís Montenegro referiu que “as entidades de investigação não são alheias às notícias que foram veiculadas e sabem o que passa”, pelo que “devem cumprir a sua missão e fazer as suas indagações”.

“Se a lei estiver a ser cumprida, isso deve ficar clarificado”, vincou o dirigente ‘laranja’, sublinhando que caso a legislação tenha sido violada “deve aplicar-se a lei e as consequências que a lei determina”.

O presidente do PSD respondia aos jornalistas depois de questionado sobre o pedido que o Presidente da República vai fazer ao Parlamento para reapreciar a lei sobre incompatibilidades e impedimentos de titulares de cargos políticos.

Escusando-se a comentar diretamente a decisão do Presidente da República, o líder social-democrata disse que, se for suscitada uma discussão sobre a lei para o futuro, o PSD logo verá “o contexto em que o assunto é colocado”, recusando mudanças na lei “só porque há problemas” e “a pensar em casos concretos”.