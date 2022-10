Governo vai baixar portagens no Algarve e no Interior em 2023. Mas não diz de quanto será a redução

O Governo promete descer os preços das portagens na Via do Infante (A22) e no Interior já em 2023, anunciou esta terça-feira a ministra da Coesão Territorial.

Falando aos jornalistas em Barcelos, à margem do Fórum Regional da Indústria, Ana Abrunhosa prometeu uma descida dos preços das portagens no Algarve e na Beira Interior, mas evitou avançar valores.

"Vamos estudar qual é a redução de portagens que conseguirmos fazer num programa mais vasto", disse a ministra.

As portagens em territórios do Interior são um custo de contexto elevadíssimo, nunca negámos isso”, disse ainda, ressalvando, contudo, que a redução terá de ser “sustentável”, para perdurar ao longo dos anos.

Ana Abrunhosa admitiu também ter consciência de que o Interior reivindica o fim das portagens, mas disse que “não há condições” para adotar essa medida.

A ministra da Coesão Territorial reconheceu igualmente que as medidas que fomentem o uso de viatura própria são “em contraciclo” com a necessidade de fomentar o uso de transportes públicos, mas lembrou que o interior não tem alternativas.

“No interior não há alternativas em termos de estradas e também não há transporte público como no litoral. A ideia é reduzir [as portagens], mas não é a solução. A solução é fomentar oferta de transportes públicos”, salientou.