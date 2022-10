Ensino Superior. Governo antecipa para janeiro atribuição de apoios a estudantes deslocados

A atribuição das novas bolsas, previstas na proposta do Orçamento do Estado para 2023, vai ser antecipada para janeiro. Mesmo que não tenham acesso atual à bolsa, cerca de 15 mil alunos deslocados beneficiarão desta medida já no início de 2023.

À margem de uma conferência sobre projetos de expansão do alojamento estudantil em Portugal, Elvira Fortunato diz que o Governo estima que, "face às alterações dos escalões [de IRS], 25 mil [alunos] passarão a ser bolseiros", dos quais 15 mil serão deslocados.

Contudo, como as atualizações do IRS apenas entrarão em vigor em julho de 2023, a ministra da Ciência e do Ensino Superior adianta que a ajuda ao alojamento estudantil será atribuída já este ano letivo, a partir de janeiro.

Para antecipar o apoio, o contributo será feito de forma automática pela Segurança Social. Deste modo, os alunos não serão obrigados a candidatarem-se à bolsa, explica a ministra.

"É um processo que está automatizado. Portanto, eles não têm necessidade de se candidatar."

O apoio, entre 221 e 288 euros mensais, destina-se a estudantes do ensino superior, público ou privado, deslocados e provenientes de famílias que recebam até ao salário mínimo nacional, mesmo que não estejam elegíveis para bolsa de estudos no presente ano letivo.