Chega responde a Moedas e vai voltar a colocar um cartaz no Marquês de Pombal

A manobra prometida pelo Chega vai ser acompanhada por Rui Paulo Sousa, deputado e secretário-geral do partido. Esta reposição vai acontecer às 10h da manhã desta terça-feira, segundo o comunicado do partido.

Numa nota enviada aos jornalistas, o partido revela que “ irá proceder à colocação de um cartaz no Marquês de Pombal , depois da Câmara Municipal de Lisboa ter retirado o mesmo de forma ilegal, segundo o Parecer do Conselho Nacional de Eleições”.

Não terminou a novela dos cartazes de propaganda política na rotunda do Marquês de Pombal. Esta quarta-feira, o Chega vai voltar a colocar um outdoor no centro da cidade de Lisboa.

A notícia surge depois da polémica retirada de todos os cartazes de propaganda política da rotunda do Marquês de Pombal. Esse momento foi anunciado nas redes sociais do presidente da autarquia Lisboeta.

No twitter, Carlos Moedas publicou um vídeo no passado dia 28 de setembro onde se podem ver funcionários da CML a retirar os vários cartazes da rotunda. Na legenda dizia: “Bom dia Lisboa. Agora sem cartazes no Marquês de Pombal”.

A remoção dos outdoors, feita sem autorização dos partidos, gerou uma onda de críticas à atuação da Câmara de Lisboa. O PCP de Lisboa apresentou mesmo uma queixa por considerar que isto representa uma violação da lei e constitui "concepções antidemocráticas e abuso de poder".

Já esta terça-feira, na Assembleia Municipal de Lisboa, Carlos Moedas reiterou a atuação da CML feita com “coragem”, afirmando que a eternização dos cartazes no centro da cidade de Lisboa se trata de uma “ocupação selvagem”, “ilegal” e “criminosa”. Já ontem, à margem de uma visita à sede da Jornada Mundial da Juventude, o autarca lisboeta reafirmou que a retirada dos outdoors foi feita dentro da legalidade.