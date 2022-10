Abusos sexuais. Marcelo não compreende as críticas dos partidos, mas "não pode amuar"

O Presidente da República diz não compreender as críticas de que foi alvo por parte de vários dirigentes partidários, depois de ter dito, esta terça-feira, que os 424 casos apurados pela Comissão Independente que investiga os abusos sexuais na Igreja Católica não era "particularmente elevado".

"Não compreendo", respondeu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações à RTP, quando foi questionado sobre o coro de críticas às suas declarações.

No entanto, acrescentou que, "em Portugal vivemos em democracia e, portanto, os dirigentes partidários e os deputados têm liberdade de formular críticas e o Presidente não pode amuar nem pode reagir como se não fosse democrata. Aceita, naturalmente, as críticas".

Ainda antes destas declarações à televisão pública, no Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa divulgou uma nota no site da Presidência em que reafirmava que o número de casos de abusos sexuais validados pela Comissão na Igreja Católica "não parece particularmente elevado face à provável triste realidade", admitindo números "muito superiores" no país.