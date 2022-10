Abusos na Igreja. IL, Chega, BE, PAN e Livre condenam declarações de Marcelo

O BE, a IL, o Chega, PAN e Livre criticam e lamentam as declarações do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre o número de queixas de abuso sexuais na Igreja Católica.

Marcelo Rebelo de Sousa disse não estar surpreendido com as 424 queixas de abusos sexuais contra crianças na Igreja Católica, considerando que não é um número "particularmente elevado" comparado com "milhares de casos" noutros países.

Na rede social Twitter, o líder parlamentar do BE começou por considerar “um insulto às mais de 400 vítimas” as “miseráveis declarações” do Presidente da República sobre este número de queixas de abusos sexuais na Igreja, defendendo que não esteve “à altura” do cargo.