Orçamento do Estado para 2023. Está entregue a proposta

O ministro das Finanças, Fernando Medina, acompanhado da sua equipa e da ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, entregou a proposta do Governo do Orçamento do Estado para 2023.poucos minutos depois das 13h00.

O documento foi entregue ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

Depois da entrega do documento, o ministro das Finanças prestou umas breve declarações aos jornalistas para assegurar que a proposta se caracteriza pela estabilidade, ao basear-se num acordo de concertação social para quatro anos, e com contas certas.

A proposta do Governo vai ser apresentada pelo ministro Fernando Medina numa conferência de imprensa agendada para as 15h00. Em seis meses, será a segunda vez que Medina vai apresentar este documento, depois de em abril desta ano, após as eleições legislativas antecipadas, ter apresentado a proposta para 2022.



A proposta de Orçamento do Estado para 2023 vai ser debatida na generalidade no Parlamento nos próximos dias 26 e 27, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.