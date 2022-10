Orçamento da Saúde para 2023. Pizarro terá mais mil milhões de euros para gastar

A proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE 2023) prevê um aumento da despesa na área da Saúde. O documento, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República, inscreve mais 1.177 milhões de euros para o Ministério da Saúde.

“Face ao orçamento inicial de 2022 financiado por receitas de impostos, o orçamento de 2023 aumenta 1.177 milhões de euros (10,5%)”, pode ler-se na proposta, já disponibilizada no site do Parlamento.

Por outras palavras, no próximo ano, Manuel Pizarro, novo ministro da Saúde, vai contar com um aumento de mais de mil milhões de euros para gastar em comparação com os fundos disponíveis para o Ministério este ano.

A receita total consolidada para o área da Saúde fixa-se em 14.858,5 milhões de euros. O Estado prevê gastar 100,9 milhões de euros em recursos humanos com profissionais de saúde no próximo ano, mais do que os 98,7 milhões inscritos no Orçamento do Estado para este ano.

Nota ainda para uma menção à Direção Executiva do SNS, que deve contribuir para "melhorar o funcionamento e a eficiência do SNS". O organismo criado pelo Governo e que vai ser dirigido por Fernando Araújo entra em funções no próximo ano.

"Salienta-se a criação de uma direção executiva do SNS, com início de funcionamento na data de entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2023", pode ler-se.