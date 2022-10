OE2023. CP quer lançar concurso para 12 comboios de alta velocidade

O Governo recordou ainda que, "em 2023, estará em execução o contrato estabelecido entre a CP e a Stadler Rail para o fornecimento de 22 automotoras para o serviço regional", indicando que a isso acresce "a execução do contrato lançado em 2021 para a aquisição de 117 novas automotoras elétricas (62 para os serviços urbanos e 55 para os serviços regionais), no valor global de 819 milhões de euros, financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus".

A CP assegura que "deverá ser feito com fundos próprios da empresa, viabilizado pelo saneamento da dívida histórica da mesma", lê-se no relatório.

A CP quer lançar, em 2023, um concurso para a aquisição de 12 comboios de alta velocidade no valor de 336 milhões de euros, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Por outro lado, "mantém-se a aposta na capacidade instalada de manutenção de material circulante na CP nos seus diferentes parques oficinais, de forma a garantir a regularidade e qualidade do serviço ferroviário", indicou o relatório, destacando que este ano "entrou em funcionamento o Centro de Competências Ferroviário, promovendo o exercício de iniciativas e atividades de formação técnica, investigação, desenvolvimento e inovação (I&DI) em tecnologia, em particular na área da ferrovia e do material ferroviário, em estreita ligação com a atividade industrial existente".

A nova linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que pretende ligar as duas principais cidades do país em apenas uma hora e 15 minutos no serviço direto, não terá paragens e será construída em três fases.

"Esta linha estará totalmente integrada com o resto da rede ferroviária nacional. As cidades [do Porto e de Lisboa] serão servidas nas estações centrais", disse Carlos Fernandes, do Conselho de Administração da Infraestruturas de Portugal (IP), no dia 28 de setembro.

Carlos Fernandes avançou que a nova linha de alta velocidade terá via dupla e ligará o Porto e Lisboa numa hora e 15 minutos. A construção está dividida em três fases, estando a primeira, o troço entre Porto e Soure, prevista concluir até 2028.