OE 2023. Investimento para expansão de redes de metro ascende a 1.900 milhões

Em relação ao Metropolitano de Lisboa, encontram-se em execução as empreitadas de expansão e modernização da rede, centrada na criação de uma linha circular “capaz de reduzir os tempos de transbordo e de se estender a zonas da cidade que beneficiarão da abertura de duas novas estações - Estrela e Santos -, e no prolongamento da estação do Rato (linha amarela) até à estação Cais do Sodré (linha verde), conferindo-lhe uma acessibilidade reforçada”.

À semelhança do OE2022, volta a estar inscrito no documento um aumento da frota de 20%, com mais 14 unidades triplas, que inclui também a aquisição de um novo sistema de sinalização ferroviária, prevendo-se entregas faseadas do material até 2025, no Metropolitano de Lisboa.

Quanto ao Metro do Porto, será criada a nova linha Casa da Música-São Bento (linha rosa) e expandida a linha amarela (até Vila d’Este), visando “responder à crescente procura, e com vista a promover o desenvolvimento económico local e a coesão social e territorial”, refere o documento.

No total, serão criadas sete estações ao longo dos novos seis quilómetros de linha, estando, igualmente, prevista a execução da linha Casa da Música-Santo Ovídio, que pressupõe ainda a construção de uma nova ponte sobre o Douro, que fará a ligação entre o Campo Alegre e o Candal.

Encontram-se ainda em curso projetos que visam soluções como "o ‘bus rapid transit’ entre a Boavista e a Praça do Império — elemento adicional de interface com o metro, operado por veículos de elevado desempenho ambiental”, segundo o documento.

Em relação ao sistema de mobilidade do Mondego, que constitui um elemento de integração e de reordenamento territorial do espaço em três concelhos, contará com uma frota de 40 autocarros elétricos.

A solução de metrobus elétrico aproveitará o investimento em infraestruturas feito anteriormente e é constituída por troços urbanos e um troço suburbano, Serpins-Alto de S. João.