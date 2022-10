OE 2023 “é o possível”, diz Marcelo. Não agrada “nem a gregos, nem a troianos”

A primeira figura do Estado compreende a dicotomia do Governo e diz que o “equilíbrio que se joga neste OE não agrada nem a gregos, nem a troianos ”. Ao mesmo tempo, Marcelo não condena as críticas da oposição que, segundo ele, “disse aquilo que se espera que a oposição diga”.

Sem criticar, nem elogiar diretamente, o presidente da República considera que este OE “ é o possível ” numa altura de dificuldades relacionadas com a saída do período da pandemia e com a entrada num contexto de guerra.

“É um Orçamento em tempos difíceis ”, dispara Marcelo Rebelo de Sousa numa primeira reação à apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano, feita numa declaração à margem de uma inauguração de uma exposição no Museu da Eletricidade.

Inflação? "Esperar para ver se o Governo tem razão"

Quanto à evolução da inflação, o Presidente da República admitiu estar mais pessimista do que o Governo quanto à evolução da inflação em 2023, mas afirmou que "não há nada como esperar para ver", desejando que o Governo tenha razão.

"Eu tenho de reconhecer que as previsões do Governo são mais otimistas do que aquelas que eu tinha, tenho de admitir isso. E aí não há nada como esperar para ver se o Governo tem razão. Se tiver razão, eu reconheço essa razão. Se não tiver razão, então eu naturalmente estou atento", declarou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, assumindo algum "pessimismo" nesta matéria.

No cenário macroeconómico que serve de base à proposta de Orçamento do Estado para 2023 o Governo prevê taxas de inflação de 7,4% em 2022 e de 4% em 2023.

Sem apontar números para a evolução da inflação, o chefe de Estado admitiu pensar que "uma imprevisibilidade pode levar a que a taxa de inflação possa ser um bocadinho mais elevada, pelo menos no começo do ano que vem".

"Ao que o Governo responde dizendo: pois é, mas o cálculo é para o ano que vem todo, e mesmo que a inflação ainda esteja a nível de 5%, 5% e tal no começo do ano que vem, no final já não está. Portanto, é um problema de contas. Eu respeito as contas do Governo, e ficarei muito satisfeito se for o Governo a ter razão", concluiu.

[notícia atualizada às 20h49]