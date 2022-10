Montenegro "espera pouco" do OE 2023, considera acordo de concertação social "limitado"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse hoje esperar “pouco” da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023) que o Governo entrega na Assembleia da República, apesar de antever uma “bela apresentação”.

“Espero pouco” da proposta do OE2023, disse o líder social-democrata, questionado pelos jornalistas, na vila alentejana de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), à margem da reunião da comissão permanente do PSD.

A proposta de Orçamento do Estado para 2023 foi entregue na Assembleia da República às 13:10 de hoje, estando marcada para as 15:00 uma conferência de imprensa de apresentação.

Sobre esta conferência de imprensa, Luís Montenegro, que iniciou hoje o seu roteiro “Sentir Portugal” por Évora, que o vai levar, durante a semana, aos 14 concelhos do distrito, anteviu que será “uma bela apresentação do Governo”.

“Teremos belos quadros, teremos um belo ‘powerpoint’, teremos um belo conjunto de intenções, que, aliás, também é aquilo que ontem [domingo] já o senhor primeiro-ministro fez a propósito deste acordo” de concertação social, afirmou.

Mas, continuou, “depois, não vamos ter resultados” e “não vamos ter a concretização desses resultados”.

Acordo com parceiros sociais é "importante" mas "limitado"

Quanto ao acordo de concertação social, o líder do PSD considera-o “limitado” e “pouco ambicioso”, apesar de reconhecer como “importante” o entendimento.

“É um acordo importante. O PSD nunca foi um partido que visse na concertação social uma ‘feira de gado’”, realçou o presidente social-democrata, numa alusão a um episódio passado em 2016, quando o então ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, se referiu, numa conversa privada e tornada pública, à concertação social como uma "feira de gado".

Em declarações aos jornalistas na vila alentejana de Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), Luís Montenegro disse que o PSD foi um partido que “sempre valorizou os contributos que os parceiros sociais, seja do lado dos trabalhadores, seja do lado dos empregadores, dão, juntamente com as instituições, ao desenvolvimento do país”.

À margem da reunião da comissão permanente do PSD, realizada hoje na vila, no âmbito da primeira jornada do programa “Sentir Portugal”, que vai decorrer no distrito de Évora ao longo da semana, Luís Montenegro frisou, contudo, que se devia ter ido mais longe.

“É um acordo importante, mas é um acordo limitado. É um acordo que perspetiva melhorias em termos de rendimentos que são assinaláveis, mas que não resolvem o problema de Portugal”, contrapôs.