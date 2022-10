Medina garante Orçamento de “contas certas” que “aproveita oportunidades” para diminuir a dívida pública

Apesar do momento de crise que o país atravessa, Fernando Medina, ministro das Finanças, garante que este é um Orçamento do Estado de “redução da dívida”. Depois de entregar uma "pen" com o documento ao presidente da Assembleia da República, Fernando Medina dirigiu-se aos jornalistas para reforçar a “confiança” que tem no plano do Governo:

“Este é um Orçamento de redução da dívida, de contas certas. Um Orçamento que faz da redução da dívida pública um objetivo para continuar”, defende Medina, que acredita que o documento dá um “sinal de confiança” num momento de dificuldades por causa do investimento público e dos incentivos ao investimento privado. A bandeira das "contas certas" tem sido uma das principais marcas da governação socialista, sendo também vista como um dos legados de Mário Centeno no ministério das Finanças.

Numa altura em que o Estado tem arrecadado mais receitas fiscais, fruto do aumento da inflação, o atual ministro das Finanças diz que este Orçamento “aproveita as oportunidades que esta conjuntura também encerra”.

É uma “proposta de estabilidade”, segundo Fernando Medina, porque “promove a melhoria dos rendimentos”. O ministro ostenta o Acordo de Rendimentos celebrado ontem na Concertação Social, para sublinhar o aumento do Salário Mínimo e as “valorizações da Administração Pública”. O Acordo foi assinado por todos os parceiros sociais (patrões e sindicatos) menos pela CGTP, que acusou o documento de beneficiar especialmente as empresas e o Governo de procurar uma negociação "apressada".

O Orçamento do Estado foi entregue poucos minutos depois das 13h desta segunda-feira no Parlamento. Fernando Medina tem uma conferência de imprensa no ministério das Finanças marcada para as 15h, onde vai defender as principais linhas deste documento.