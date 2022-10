“Mau”, “desequilibrado” e “insuficiente”. Partidos reagem à apresentação do Orçamento

Quando se tem maioria absoluta “leva-se pancada de todo o lado”, dizia António Costa no final das jornadas parlamentares do PS, em setembro. A regra verifica-se: horas depois de Fernando Medina apresentar a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, os partidos alinharam-se todos para criticar o documento socialista.

Do PCP ao Chega, passando pelo Bloco de Esquerda e PSD, os partidos voltam a isolar o PS no Parlamento.

PSD

O maior partido da oposição deu o pontapé de partida. O PSD considera que o Orçamento traz “poucas novidades” e condena o país ao “empobrecimento”.

Pela voz do líder parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, sublinha que o documento apresentado esta tarde está “em linha com os últimos sete anos” e que “não traz crescimento para Portugal”.

Ao contrário do que promete o Governo, Miranda Sarmento antevê que o país continue a “divergir dos principais concorrentes na UE”

Chega

Uma proposta “francamente insuficiente”. É assim que o terceiro maior partido rotula a proposta de OE para o próximo ano. Nos Passos Perdidos do Parlamento, Filipe Melo, deputado do Chega foi líquido na avaliação que fez: “proposta não serve, de todo, o interesse” dos portugueses.

Para o Chega, a falta de “mexidas” a “nível fiscal” fazem desta proposta um “Orçamento francamente insuficiente” para o país.

Antecipando um “voto contra”, Filipe Melo afirmou que esta proposta é um “orçamento de propaganda, de pura maquilhagem política”.

Iniciativa Liberal

“Orçamento que nasce socialista, dificilmente se torna liberal”, atira Carla Castro, deputada da IL. A parlamentar considera que esta proposta é um aumento de impostos “encapotado” e, em suma, fala num “mau” Orçamento.

Carla Castro acredita que a única “estabilidade” oferecida por esta proposta é “a estagnação e a sobrecarga fiscal”.

Bloco de Esquerda

À esquerda, as críticas também existem, mas por motivos diferentes. O Bloco considera que este Orçamento representa uma “borla fiscal inédita” para os empresários, por causa das alterações que propõe para a dedução de prejuízos fiscais.

Num OE que classifica como “desequilibrado”, os bloquistas garantem que o documento vai deixar que “os trabalhadores percam um mês de salário por ano”.

Mariana Mortágua acredita que o Governo não está a dar resposta à subida dos juros da habitação, nem à perda de poder de contra, e admite que o partido deve voltar a votar contra o OE.

PCP

Um voto contra promete também o PCP. Os comunistas acreditam que a proposta de Orçamento do Estado “compromete o futuro” e “merece oposição”.

Paula Santos, líder da bancada do PCP, o documento defendido esta tarde por Fernando Medina “conduz ao agravamento do empobrecimento”.

Para a líder parlamentar comunista, o Orçamento “não responde” à perda de poder de compra provocada pela inflação.

PAN

Este Orçamento não representa uma “viragem para o país” e apresenta medidas “insuficientes” para a atual conjuntura socioeconómica em Portugal.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, acusa o Governo de querer “fazer brilharetes” em Bruxelas, numa crítica às intenções do executivo de reduzir a dívida pública (em percentagem do PIB).

Para a líder do Partido Pessoas Animais e Natureza, o Governo “mais uma vez parece vir dar com uma mão aquilo que vai tirar depois em 2024”, referindo-se às mexidas no IRS e prometeu um voto contra, caso o documento se mantenha como está.

Livre

Também um parceiro habitual do Governo, o Livre afirma que não votará a favor se o Governo mantiver a estratégia. Rui Tavares mostrou disponibilidade para negociar medidas e promete ser “ambicioso” na negociação do documento.