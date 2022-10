Ministro da Educação diz que senhores da guerra não leram os livros certos na idade certa

"Em tempos estranhos, tempos de guerra como aqueles que vivemos, de facto a educação é uma arma extraordinária para prevenir comportamentos de ódio e a guerra", afirmou o ministro em Óbidos, acrescentando ter "a certeza que os senhores da guerra não leram os livros certos na idade certa".



João Costa falava no encerramento do Seminário Internacional de Educação, que decorreu sábado e domingo naquela vila do distrito de Leiria, integrado no Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos.

A fechar o encontro que decorreu sob o tema "O Poder da Educação" o ministro reafirmou a vontade de que "a biblioteca esteja no centro das políticas educativas, das políticas de inclusão, políticas de sucesso escolar e políticas relacionadas com todo um currículo estruturado em torno do perfil dos alunos a sair da escolaridade obrigatória".

"Queremos contaminar com o gosto da leitura todos os que passam pela escola", disse, vincando quer ainda que "os portugueses sejam capazes de ler, de inferir, de interpretar, de compreender, de fruir, de sonhar através da literatura".

Numa altura em que "a leitura sofreu uma guerra contra um vírus", o ministro apela agora a que os setores da educação e da cultura integrem "o exército de leitores" capazes de fazer com que aqueles que deixaram se ser leitores (sobretudo os alunos mais novos), voltem a sê-lo.