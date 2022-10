Empresa da família de Pedro Nuno Santos soma 1,1 milhões de euros em contratos com o Estado

Nos últimos 14 anos, a empresa que pertence à família Pedro Nuno Santos, a Tecmacal, assinou 22 contratos, que somados contabilizam mais de 1,1 milhão de euros, notícia o jornal Público.

O mesmo jornal diz que 16 foram celebrados por ajuste directo, mas foi dos concursos públicos que chegaram as maiores verbas para a empresa.



Segundo o portal base, onde o diário foi buscar a informação, nove destes contratos já foram celebrados com Pedro Nuno Santos como membro do executivo socialista, isto é, depois de Novembro de 2015, quando o socialista assumiu o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Estes nove contratos somam um total de 509,7 mil euros, cerca de metade do valor total de contratos assinados. O portal mostra ainda que, do 1,1 milhão de euros contratualizados com a Tecmacal, apenas 365.403,3 euros foram pagos em contratos em regime de ajuste directo.

O contrato entre o Estado e a Tecmacal, a empresa detida em conjunto pelo ministro das Infra-estruturas e da Habitação e pelo seu pai, divulgado na sexta-feira - e que ontem motivou um comunicado da Presidência do Conselho de Ministros a defender os governantes apanhados recentemente na malha das incompatibilidades - não é por isso o primeiro.



A Tecmacal é uma empresa de maquinaria vocacionada para o sector do calçado e detida pela família de Pedro Nuno Santos, estando sedeada em São João da Madeira (de onde é natural o ministro), com filiais na Benedita e em Felgueiras.