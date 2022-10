Governo falha na "salvaguarda das famílias”, acusa Bloco. PCP pede “valorização dos salários”

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda acusa o Governo de “falhar na salvaguarda das famílias e economia”.



Pedro Filipe Soares falava aos jornalistas depois do encontro, no Parlamento, com o ministro das Finanças.

Sem revelar o cenário macro económico do Governo, o deputado bloquista assegura que “o Governo reconheceu que as suas propostas de aumentos salariais, de aumentos relativamente aos rendimentos das famílias representam na prática um empobrecimento consciente da sociedade face ao aumento da inflação”.

Assim, acrescenta, a conclusão “óbvia” é que “um governo que se resigna perante o empobrecimento do país, não está a perceber a necessidade de respostas que as pessoas têm e, por isso, está a falhar num momento fundamental à resposta que é essencial nesta crise que é salvaguardar as famílias, salvaguardar a economia dos efeitos da inflação”.

PCP defende valorização de salários e pensões

Já do lado do Partido Comunisa Português, a líder da bancada parlamentar Paula Santos considerou como mais importante "dar resposta neste momento, face ao contexto económico e social, é naturalmente a recuperação e a valorização dos salários e das pensões, o controlo e a fixação de preços de bens essenciais, a tributação dos lucros dos grupos económicos, o reforço dos serviços públicos - a saúde, educação, a segurança social -, a valorização de prestações sociais, mas também o investimento público, por via do Orçamento do Estado".

"Não podemos continuar a aceitar preços especulativos de bens essenciais. Temos falado na energia e nos alimentos. O Governo tem a responsabilidade de intervir sobre esta matéria, assim como também ao nível da tributação dos grupos económicos e na valorização dos serviços públicos", apontou ainda a parlamentar.

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2023 vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, dia 10 de outubro.