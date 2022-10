Empresa familiar de Pedro Nuno Santos fez ajuste direto com o Estado. Ministro arrisca demissão

Uma empresa detida pelo ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e pelo pai, beneficiou de um contrato público por ajuste direto, o que configura uma incompatibilidade, avança o Observador.

Em causa está a lei que estabelece o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos.

O gabinete do ministro defende-se com um parecer da PGR de 1993, anterior à lei atualmente em vigor.

Nestes casos, a consequência é a demissão do ministro.

A polémica remonta a finais de junho: o Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado de São João da Madeira, concelho de origem de Pedro Nuno Santos, fez um ajuste direto com a Tecmacal, no valor de mais de 19 mil euros, para a compra de equipamentos no setor da marroquinaria.

De acordo com o artigo 11.º, esta “infração” implica que “titulares de cargos de natureza não eletiva, com a exceção do primeiro-ministro, a demissão.