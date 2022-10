Rui Moreira disponível para pagar policiamento nas ruas do Porto

O Presidente da Câmara do Porto está disponível para pagar o policiamento nas zonas de diversão noturna da cidade. Rui Moreira apela a um reforço da segurança e critica a Direção Nacional da PSP por não permitir o policiamento gratificado.

Uma reivindicação da associação de bares portuenses e do próprio município, que assume disponibilidade para suportar parte do custo com o reforço de meios nas ruas do Porto.

"A Câmara Municipal do Porto está disponível para pagar parte da fatura transitoriamente até que haja agentes suficientes para cumprirem esta missão. Não conseguimos compreender porque isto não é respeitado e é desconsiderado pelo diretor nacional da PSP. Que no entanto entende que quando há comemorações do Futebol Clube do Porto, a cidade se transformou provavelmente num Vietname. Não acompanho esta posição", disse Rui Moreira no final da reunião do Conselho Municipal de Segurança.