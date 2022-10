Recandidata a líder do PAN, Sousa Real não antecipa congresso. "Esta direção é acarinhada"

“Esta direção é acarinhada e apoiada.” É assim que Inês Sousa Real, líder do PAN, resume o relatório de auscultação interna que, segundo a própria, vai ser entregue neste mês de outubro aos filiados no partido.

Este documento estava prometido há oito meses, desde as eleições legislativas de 2022, altura em que o PAN perdeu três dos quatro deputados que tinha na Assembleia da República. Nos meses que se seguiram, foram várias as figuras do PAN que constituíram oposição interna à atual direção, com algumas a pedirem a antecipação do Congresso Eletivo.

A tentativa de derrube de Inês Sousa Real não foi concedida, e a direção disse que iria fazer uma auscultação das bases do partido. Esse processo já estará terminado, segundo adianta a porta-voz do partido à Renascença.

Em entrevista, a atual líder do Partido Pessoas Animais e Natureza não adianta exatamente o conteúdo e as conclusões deste relatório, mas garante que o partido está com ela.

Diz que “não faz qualquer tipo de sentido” o PAN perder-se em “guerras internas” e reitera a confiança que o partido tem em si. Questionada pela Renascença, admite que será recandidata quando o partido voltar a ter eleições internas, o que deve acontecer em junho de 2023.

O PAN perdeu três dos quatro deputados que tinha na AR. Depois dos resultados, a oposição interna pediu consequências. A direção do partido remeteu para um relatório de auscultação interna. Passaram oito meses. Onde é que está esse relatório?

Nós já concluímos essas auscultações internas. Elas serão divulgadas, quer internamente, quer externamente. Por coincidência, ainda esta semana a nossa Comissão Política Nacional esteve reunida e analisou esse relatório.

Não me cabe ultrapassar a direção e enunciar esse mesmo resultado. Mas aquilo que posso desde já transmitir é que o partido está com esta direção, está comprometido com aquilo que é o papel do PAN na sociedade e na Assembleia da República.

Nós temos, de facto, um combate que é um combate muito relevante: pelos direitos humanos, pela proteção animal e também pelo combate à crise climática. E, portanto, os portugueses sabem que podem contar connosco para esta demanda. É o nosso foco e o objetivo é esse.

Internamente pode haver, evidentemente, oposição. Faz parte das democracias, faz parte da pluralidade democrática, que deve existir num partido.

Mas nós fomos democraticamente eleitos, quer para a direção do partido, quer para a Assembleia da República. Portanto, estamos a cumprir e a honrar o nosso mandato.

E a oposição interna e os filiados de base não questionam os últimos resultados eleitorais do partido?

As auscultações foram amplamente participadas, não só através de forma presencial, como também de forma online.

A direção foi a vários locais do país ouvir os filiados, um processo que nunca tinha ocorrido internamente no PAN em dez anos da sua existência. As pessoas sabem também aquilo que foi transmitido nas reuniões, sabem a posição da generalidade dos filiados.

Basta ver a adesão que temos tido, não só nos nossos eventos, o trabalho que tem sido feito pelas nossas estruturas, para perceber que estamos é todos comprometidos com aquilo para o qual fomos eleitos e mandatados, que é tentar tornar este mundo um bocadinho melhor, ao invés de nos perdermos em guerras internas. Não faria qualquer tipo de sentido.