OE 2023. PAN espera "diálogo" do Governo para que não fique "isolado" politicamente

Em vésperas da apresentação do Orçamento do Estado, Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, critica o Governo por ainda não ter feito reuniões com os partidos. Em entrevista à Renascença, a líder do Partido Pessoas Animais e Natureza lança ainda uma farpa a Adão Silva, ministro da Cultura, pela posição neutra em relação às touradas, enquanto nada faz para apoiar a "verdadeira cultura".

Inês Sousa Real revela quais são as principais exigências do PAN para votar a favor, ou abster-se na votação do documento.



Aproximamo-nos da apresentação do Orçamento do Estado. Até este ano o PAN conseguiu sempre algumas cedências por parte do governo. Acredita que isso vai ser possível com a maioria socialista?

Eu diria que, num contexto de maioria absoluta, será certamente um exercício mais complexo. Tem de existir uma vontade inequívoca por parte do Governo de fazer jus àquilo que disse, que não seria uma maioria absoluta de costas viradas ao diálogo.

Da parte do PAN, nós estamos continuadamente a trabalhar no sentido de fazer oposição pela positiva, ou seja, apresentando as nossas propostas e sugestões, quer no âmbito do processo legislativo, quer para o Orçamento do Estado.

No entanto, recordo que o Governo tem sido um mau aluno no que diz respeito à execução do Orçamento.

Este orçamento vai ser um exercício muito complexo por todas as razões, quer pelo contexto socioeconómico que vivemos, quer pela maioria absoluta.

Mas esperamos que o Governo esteja de facto disponível para o diálogo, porque senão irá ficar numa posição muito isolada. Tendo em conta também algumas das trapalhadas que temos vindo a assistir desde que foi eleito.

Não me parece que seja positivo para o país.

Já se encontrou com António Costa? Ou a maioria tem dispensado o primeiro-ministro das reuniões com os líderes partidários?

Nós só vamos ter a primeira reunião com o Governo no final da semana. Não sabemos ainda se vai estar António Costa ou se só será o ministro das Finanças.

Agora parece nos que é muito importante que António Costa se dedique, de facto, ao diálogo com as restantes forças partidárias.

Nós não podemos querer consensos para o país, e viu-se isso no processo do aeroporto, em que António Costa, apenas ouviu o PSD, apenas ouviu Montenegro.

Não faz sentido apelar a consensos para o país e depois deixarmos de fora todas as restantes forças políticas.

Que outras áreas e que são prioritárias para o vosso partido? Estamos numa altura de crise energética, o PAN tem vindo a abanar a bandeira do combate à pobreza energética. Essa é uma das áreas sobre a qual vão tentar inscrever uma medida no OE

Sem dúvida, a inflação e a guerra combatem-se com a transição energética. Portugal tem de estar comprometido com o combate à crise climática.

Esta transição para uma energia verde tem um impacto direto na vida das pessoas. Nós temos 2 milhões de pessoas em Portugal que não têm como aquecer as suas casas no Inverno. Isto num contexto que que estamos a chegar agora à altura em que se passa mais frio dentro de casa e em que os preços, infelizmente sabemos que vão aumentar.

Os apoios que o Governo deu às famílias são manifestamente insuficientes para fazerem face àquilo que vai ser o aumento da fatura da energia.

O PAN aquilo que defende, e iremos para que no orçamento isso fique inscrito é o aumento das verbas para aumentar a eficiência energética das casas.

Eu recordo que só até maio deste ano, os apoios que o Governo já deu aos combustíveis fósseis foram 700 milhões de euros. É seis vezes mais daquilo que o PRR tem previsto para apoiar o combate à pobreza energética.

Nós tínhamos feito um levantamento, falamos de 280 milhões de euros para o combate à pobreza energética.

É fundamental que fiquem inscritos no Orçamento do Estado, mas o PAN quer que o governo vai mais longe. Para nós é fundamental garantir que a tarifa social de energia e do gás é alargada a todos os pensionistas, sem exceção, e a todas as pessoas que vivam abaixo do limiar da pobreza.