​OE 2023. Governo marca nova reunião da concertação social

O Governo marcou uma nova reunião da Concertação Social para esta tarde. A informação é confirmada à Renascença junto de fonte sindical.



O encontro está marcado para as 18h00 e terá em cima da mesa a proposta do Orçamento do Estado para 2023 e o acordo de rendimentos.

Na semana passada, os parceiros sociais consideraram que a proposta do Governo para um acordo de rendimentos e competitividade é "vaga", tendo a ministra do Trabalho garantindo que "os números existem" e têm como suporte previsões do cenário macroeconómico.

O Governo propõe aos sindicatos da administração pública aumentos salariais entre 8%, para o fundo da tabela, e 2%, para o topo, com garantia de um mínimo de cerca de 52 euros por ano até 2026.



Em entrevista à Renascença, a ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva admitia abertura para negociações, por exemplo, ao nível do subsídio de refeição.