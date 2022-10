Após apoio ao "lay-off" na pandemia, Costa quer um "lay-on" para responder à inflação

O primeiro-ministro, António Costa, fez esta quinta-feira votos, à chegada a Praga, para a cimeira inaugural da Comunidade Política Europeia, que a Europa responda à crise da inflação utilizando os ensinamentos das medidas tomadas durante a pandemia de Covid-19.

Aos jornalistas, Costa disse que a Europa “deve reter sempre as boas lições e as boas experiências”. “Provámos bem no Covid, porque não havemos de fazer agora”, avançou.

O primeiro-ministro deu o exemplo do apoio comunitário dado ao 'lay-off' das empresas, porque, nessa altura, o sinal que se devia dar era de que seria necessário ficar em casa.

Agora, é o contrário, aponta Costa. É necessário um 'lay-on', ou seja, apoios aos empresários para que face ao aumento de custos possam manter os negócios abertos e evitar despedimentos.