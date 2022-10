Lei da Eutanásia. Chega protesta fim de audiências no grupo de trabalho

O Chega apresentou esta segunda-feira recurso ao fim das audiências presenciais do grupo de trabalho sobre a eutanásia, que obriga deputados a apresentarem possíveis alterações por escrito.

A decisão anunciada na semana passada pela coordenadora Antónia Almeida Santos, deputada do PS, definiu que a última audiência acontecerá esta quinta-feira, a menos de uma semana para o prazo da entrega do texto final de substituição dos quatro projetos de lei da despenalização morte medicamente assistida.

Em comunicado, o Chega critica a deliberação da coordenadora do grupo de trabalho, com votos a favor dos deputados do PS, PSD e Iniciativa Liberal, contestando que ainda existem entidades que solicitaram audiência e viram a mesma ser recusada, ou que continuam a enviar pedidos de audiência e acrescentando que a data de 6 de outubro para o fim de audiências foi sempre mencionada como “meramente indicativa”.