"Estado ditatorial e persecutório". IL quer rever de acordos entre Portugal e China

No final do primeiro dia de trabalhos das primeiras jornadas parlamentares da IL, o convidado para o jantar foi Peter Dahlin, fundador da ONG que denunciou a existência em Portugal das esquadras “informais” chinesas.

"Muitos acordos que Portugal celebrou com a República Popular da China devem ser revistos com atenção para perceber se não estamos, com total falta de reciprocidade e total falta de equilíbrio diplomático, a dar poderes ao Estado chinês, um estado ditatorial e persecutório dos seus próprios cidadãos, que também passa a ser persecutório a cidadãos de países terceiros", afirmou João Cotrim Figueiredo.

Depois de ter escutado durante perto de uma hora o fundador da ONG Safeguard Defenders denunciar os inúmeros atropelos aos direitos humanos levados a cabo pelo regime chinês, o presidente da Iniciativa Liberal defendeu a revisão dos acordos que Portugal tem com a China.

O ativista de nacionalidade sueca, que viveu na china, foi detido e expulso do país, revelou que têm aumentado na china o número de pessoas que “desaparecem” e aumentou também o número de condenações, teme por isso que seja aplicado o conceito de extraterritorialidade para perseguir dissidentes políticos fora do seu país, tendo criticado, por várias vezes os acordos de extradição que Portugal mantém com a China e Hong Kong.

“Portugal é o único país democrático, europeu e único país desenvolvido do mundo que ainda tem um acordo de extradição com Hong Kong, o que leva a o gabinete dos negócios estrangeiros britânico diga …não vão para Portugal” disse Peter Dahlin durante a intervenção no jantar desta segunda-feira das jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal.

Perante esta intervenção, Joao Cotrim Figueiredo, questionado pelos jornalistas, revelou que a Iniciativa Liberal vai voltar a apresentar novamente, na assembleia da república, um projeto de resolução no sentido da suspensão imediata do acordo de extradição que Portugal mantém com Hong Kong.

"Não aceitamos recusas relativamente a essa pretensão relativos aos supostos interesses de Portugal na região que não justificam que direitos humanos sejam postos para segundo, terceiro ou último plano", revelou João Cotrim Figueiredo.

As jornadas parlamentares da Iniciativa Liberal até esta terça-feira, em Coimbra.