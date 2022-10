Manuel Pizarro viola exclusividade? Ministro ainda é gestor de empresa ligada ao setor da Saúde

O ministro da Saúde estará a violar a lei do regime exclusividade a que estão obrigados os detentores de cargos no Governo, segundo avança a TVI.

Manuel Pizarro é sócio-gerente de uma empresa de consultoria na área que tutela, o que configura uma incompatibilidade, de resto já confirmada pelo próprio à TVI.

Pizarro é gerente de uma empresa que tem como atividade a consultoria técnica e aconselhamento a serviços de Saúde.

O regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos estabelece que a exclusividade a que estão obrigados os cargos de Governo "é incompatível com quaisquer outras funções profissionais, remuneradas ou não, bem como com integração em corpos sociais de quaisquer pessoas coletivas de fins lucrativas".

De acordo com a lei, a acumulação de funções tem de ser avaliada pelo Ministério Público junto do Tribunal Constitucional, a quem caberá decidir o futuro de Pizarro.

No limite, Manuel Pizarro pode ser obrigado a sair do Governo.