Costa falta ao 5 de Outubro por "razões pessoais"

A notícia foi avançada pelo jornal Observador e confirmada à Renascença por fonte do gabinete do primeiro-ministro.

As celebrações do 5 de Outubro estão marcadas para a próxima quinta-feira, nos paços do concelho da Câmara de Lisboa, com os habituais discursos e hastear da bandeira na varanda do município.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, vão discursar no Dia da Implantação da República.

O primeiro-ministro, António Costa, também já tinha falhado às cerimónias do 10 de Junho por razões de saúde.