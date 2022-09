Afinal, António Costa vai às comemorações do 5 de Outubro

Afinal, o primeiro-ministro, António Costa, vai marcar presença nas comemorações do 5 de Outubro.



Ao início da tarde, fonte do gabinete do primeiro-ministro tinha confirmado a ausência por "motivos pessoais", sem, porém, explicar quais, e que iria fazer-se representar pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a número dois na orgânica do Governo.

A mesma fonte vem agora dizer à Renascença que António Costa estará presente ao meio-dia, na Praça do Município, em Lisboa, para assistir aos discursos do presidente da Câmara, Carlos Moedas, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.