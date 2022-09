​“Ilusão monetária” e “peste grisalha”. PSD e Costa chocam sobre pensões

“Bónus” ou “truque”? O primeiro-ministro, António Costa, e o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, trocaram esta quinta-feira críticas sobre os aumentos das pensões anunciados pelo Governo.



No debate de atualidade no Parlamento com a presença do primeiro-ministro, o PSD considerou que o Governo está a aplicar um corte de mil milhões nas pensões e não fala verdade aos portugueses.

Nas contas do líder parlamentar do PSD haverá uma perda de poder de compra de 40 euros nas pensões, porque a base para o aumento em 2024 será menor.

Na resposta, o primeiro-ministro declarou que os pensionistas sabem muito bem o que são cortes e aumentos.

“As pessoas sabem bem o que são cortes. Sabem que cortes é quando recebem 500 e no mês seguinte recebem 400. As pessoas também sabem o que é aumentos. Aumentos foi o que as pensões tiveram em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 vão ter em 2023 e, digo-lhe mais, vão voltar a ter em 2023 e 2024.”

“Só este ano, além da atualização de acordo com a fórmula, houve um aumento extraordinário de 10 euros para as pensões até dois IAS e meio, com retroativos em janeiro. Vai haver um complemento excecional correspondente a 50% da pensão de outubro. E em janeiro de 2023 cada um dos pensionistas já sabe qual vai ser o aumento. Em janeiro de 2024 nenhum pensionista receberá menos do que aquilo que recebeu em dezembro de 2023 e, portanto, haverá um novo aumento de 2023 para 2024”, argumentou.