Costa em indireta para o PSD: “Quem normaliza partidos como o seu [Chega] acaba por ser liderado por eles”

No debate quinzenal, o primeiro-ministro, António Costa, resolveu enviar uma farpa ao PSD numa resposta a uma questão do Chega: “Quem normaliza partidos como o seu acaba por ser liderado por eles…”.



O primeiro-ministro referia-se ao pedido do líder do PSD, Luís Montenegro, para votar favoravelmente à proposta do Chega para o cargo de vice-presidência da Assembleia da República.

A referência de António Costa é também a alguns países europeus em que os partidos de centro-direita se coligaram com partidos de extrema-direita, e o equilibrio de forças acabou por se alterar.