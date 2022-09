António Costa quer privatizar a TAP no próximo ano

O primeiro-ministro confirmou que o Governo planeia privatizar a TAP no próximo ano.

Questionado esta quinta-feira, na Assembleia da República, por o deputado da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, se o Executivo planeava reprivatizar a companhia aérea "nos próximos 12 meses", António Costa respondeu afirmativamente.

"Espero que sim. É isso que está planeado", disse o líder do Governo, em resposta.

O deputado liberal questionou de seguida o motivo da mudança de opinião do primeiro-ministro, ao qual Costa respondeu com referências ao ano de 2016.

"O mesmo que me fez mudar para só termos recuperado 50% do capital, e depois para recuperarmos o total do capital, anunciando na altura que assim que pudéssemos iríamos privatizar a parte necessária de capital em que mantivéssemos o controlo da empresa", refere.

Carlos Guimarães Pinto perguntou ainda se o Governo conseguia garantir se o Estado ia perder dinheiro com a privatização, mas o líder do Executivo recusou dar uma resposta definitiva.

"Espero que não. Acredito que possa acontecer. Não posso garantir que seja assim, mas espero que não", conclui.