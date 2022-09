Luís Dias. Agricultor de Idanha-a-Nova hospitalizado depois de 22 dias em greve de fome

O agricultor Luís Dias, que se encontrava em greve de fome há 22 dias, foi hospitalizado ao final da tarde desta quinta-feira, segundo indicou o vice presidente da associação Frente Cívica João Paulo Batalha, no Twitter.

"Já sentia dores desde ontem e seguramente não terá sido fácil ver hoje António Costa mentir ao Parlamento e assumir que lhe é indiferente se o Luís vive ou morre", lê-se, numa mensagem na rede social.

Como regista a mensagem, a hospitalização acontece no dia em que o primeiro-ministro foi questionado relativamente às reivindicações do agricultor, pelo deputado do Livre, Rui Tavares.