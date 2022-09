IL pede demissão da ministra da Coesão, PS manda apagar gravação, PSD fala em "lápis azul"

A Assembleia da Républica viveu esta manhã de quarta-feira um episódio insólito, quando o PS sugeriu que a intervenção de um deputado da Iniciativa Liberal (IL) fosse apagada da gravação.

Em causa, o pedido de demissão da ministra da Coesão Territorial feito pelo deputado da IL, Carlos Guimarães Pinto, no decorrer da Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, na qual, a pedido do PSD, a Ana Abrunhosa foi chamada para dar esclarecimentos a propósito da falta de um relatório obrigatório sobre o estado do ordenamento território.

“Ou as empresas do seu marido se comprometem a devolver os fundos europeus ou a senhora ministra demite-se do cargo, onde existe obviamente um conflito de interesses”, disse, o deputado da IL.

“É uma chatice que, por ser marido de uma ministra não poder aceder a fundos europeus”, ironizou, Carlos Guimarães Pinto, para lembrar que “há muitos empresários que não acedem a fundos europeus e conseguem viver ainda assim”.

Por esta altura já se ouvia, em fundo, a voz da deputada do PS, Isabel Guerreiro, indignada com a pertinência da intervenção, acabando por pedir que a intervenção fosse apagada da gravação.

“Não pode o senhor deputado, com a devida vénia, fazer a intervenção que faz, fora do contexto e continuar a falar como se nada fosse. Não está na ordem de trabalhos e, portanto, eu não posso vir para aqui falar sobre o concerto que fui ver este verão, porque não está na ordem de trabalhos”, argumentou.

“Por esse facto”, prosseguiu, convicta, "acho que deve ser retirada da gravação e deve ser retirada essa parte da ata. Não pode ficar a constar”.