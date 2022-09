Costa Silva diz que está “habituado a ter razão antes do tempo”

O ministro da Economia, António Costa Silva garante que não se sente isolado no Governo e que está em sintonia com o programa do Governo e com o próprio primeiro-ministro.

Esta quarta-feira, António Costa Silva, no Parlamento, aproveitou para reafirmar as suas convicções.

“Eu não me sinto nem sozinho, nem acompanhado. Tive muitas batalhas na vida em que estive sozinho e já estou habituado a ter razão antes do tempo, o que é uma coisa que às vezes é muito difícil de sustentar”, declarou.

Costa Silva disse estar “perfeitamente tranquilo e sereno”, e esclareceu que “luto com as armas que tenho de acordo com as ideias que tenho em consonância com o programa do Governo e em articulação com o senhor Primeiro-Ministro”.

“É isso que me move”, indicou, com convicção.

O ministro da Economia foi ouvido esta quarta-feira na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação da Assembleia da República, a requerimento do PSD, por causa dos problemas no Banco de Fomento.