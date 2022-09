Ministra da Defesa ouvida no parlamento a 11 de outubro sobre ciberataque

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, vai ser ouvida no parlamento no próximo dia 11 de outubro, à porta fechada, sobre o ciberataque que levou à exfiltração de documentos classificados da NATO, a requerimento do PSD.

Nesse dia, pelas 14h30, os deputados da comissão parlamentar de Defesa vão ouvir a ministra Helena Carreiras em duas partes: primeiro, a governante será ouvida em audição regimental, que já estava prevista, e de seguida vai esclarecer os deputados, à porta fechada, no âmbito do requerimento apresentado pelos sociais-democratas.

Esta calendarização ficou estabelecida hoje na comissão parlamentar de Defesa com os partidos a concordar quanto à necessidade da audição sobre o ciberataque, noticiado no início do mês pelo Diário de Notícias.

O social-democrata Jorge Paulo Oliveira justificou a sugestão de a audição decorrer à porta fechada “pela necessidade de reserva e pela sensibilidade da matéria em causa” e o deputado socialista Diogo Leão concordou, afirmando que “seria uma irresponsabilidade total se assim não fosse” tendo em conta o tema.