Rússia país hostil? Novo Conceito Estratégico de Defesa estará pronto em janeiro

O novo Conceito Estratégico de Defesa de Portugal “terá de responder ao mundo pós-conflito da Ucrânia” olhando para uma segurança alargada, afirma o coordenador Nuno Severiano Teixeira.



O antigo ministro falava esta segunda-feira no Instituto de Defesa Nacional, na apresentação do conselho que fará a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional para os próximos 10 anos.

“O instrumento da segurança no Conceito é o uso da força, como não poderia deixar de ser, mas que usa também outros instrumentos que estão para além do uso da força, que podem ser militares, mas que também podem ser não militares. No novo conceito terá que haver continuidade e mudança”, declarou Nuno Severiano Teixeira.

A ministra da Defesa, Helena Carreiras, considera que são vários os temas e linhas a definir, em áreas como: “o ciberespaço, o espaço, as alterações climáticas, as ameaças híbridas ou as emergências complexas para a defesa dos nossos interesses permanentes”.

“Passa também por explorar como questões de segurança e defesa podem vir a ser integradas e pensadas de forma mais articulada, sempre que possível e necessário. Importa igualmente considerar que para as Forças Armadas portuguesas, o Conceito constitui uma referência para o ciclo de planeamento estratégico de defesa nacional, no que diz respeito ao conceito estratégico militar, às missões das Forças Armadas, ao sistema de forças nacional e ao dispositivo de forças.”