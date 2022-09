Líder do PSD pede a Augusto Santos Silva para sensibilizar partidos a aprovarem vice presidentes no Parlamento

Luís Montenegro apelou, esta segunda-feira ao presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, para sensibilizar os partidos no Parlamento a aprovarem vice presidentes propostos a votos, mesmo que um desses possa ser do Chega.

Na semana passada, o terceiro candidato do Chega ao cargo de vice presidente da Assembleia da República foi chumbado, apesar de ter contado com apoio do líder da bancada social-democrata.

Aos jornalistas, o líder do PSD diz que Santos Silva "tem a responsabilidade de dar uma solução" ao problema.

"Olhando para a expressão da vontade livre e democrática expressa pelos portugueses nas últimas legislativas, aja em conformidade, use o seu magistério de influência parlamentar para que todos os outros 229 colegas do senhor presidente da AR possam respeitar essa regra básica", defendeu.

O PSD tem sido alvo de críticas dos partidos à Esquerda por estar a ensaiar uma aproximação ao partido liderado por André Ventura.

No entanto, Luís Montenengro rejeitou que este apelo à eleição do candidato do Chega ao cargo no Parlamento seja uma aproximação política.