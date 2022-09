Aeroporto. Jerónimo de Sousa acusa PS e PSD de adiarem decisão de localização

O secretário-geral do PCP acusou este domingo PS e PSD de estarem novamente a adiar a localização e a construção do novo aeroporto de Lisboa, indo contra a expetativa do Presidente da República sobre o início das obras.

"PS e PSD estão a tentar entender-se para um novo adiamento da construção do novo aeroporto", afirmou Jerónimo de Sousa aos jornalistas, à margem de uma visita a uma exploração agrícola na Lourinhã, no distrito de Lisboa.

Para o comunista, este "adiamento" da decisão sobre a localização da infraestrutura aeroportuária "colide" com a "ambição [do presidente da República] de, no final do seu mandato", já se possa "assistir ao desenvolvimento das obras", disse o secretário-geral, ironizando, "algures ou nenhures".

Para Jerónimo de Sousa, o atual Governo "tinha dificuldade em dizer não" à localização no Campo de Tiro de Alcochete, que chegou a ser a proposta do PS, e apoiada pelo PCP, "tendo em conta os estudos, avaliações científicas e ambientais de que o melhor sítio é Alcochete".

"Era preciso era concretizar o que estava anunciado e sustentado em pareceres científicos, técnicos e ambientais", sublinhou.