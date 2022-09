Marcelo em visita aos principais centros da emigração portuguesa na Califórnia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita aos quatro principais centros da emigração portuguesa na Califórnia, estado onde residem mais de 300 mil luso-americanos, maioritariamente oriundos dos Açores.

Entre hoje e quarta-feira, Marcelo Rebelo de Sousa passará por estes três grandes centros da emigração portuguesa para a Costa Oeste dos Estados Unidos da América, que remonta ao século XIX, e irá ainda ao Vale de São Joaquim, parte do vale central da Califórnia, uma região agrícola no interior do estado que nenhum dos seus antecessores visitou.

Hoje, o programa do Presidente da República começa às 12:00 locais (20:00 em Portugal continental, onde são mais oito horas), com um encontro e almoço com a comunidade portuguesa em San Diego, numa associação portuguesa que é uma das dezenas de sociedades do Espírito Santo existentes na Califórnia.

Às 17:00 locais (01:00 de domingo em Portugal continental) o chefe de Estado irá juntar-se a uma festa dos santos populares no Salão Português do Divino Espírito Santo em Artesia, cidade no condado de Los Angeles, último ponto do seu programa de hoje.

De acordo com a Presidência da República, acompanharão Marcelo Rebelo de Sousa durante estes cinco dias de visita à Califórnia o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e os deputados Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, João Moura Rodrigues, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, e Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do BE.

A Califórnia é o estado com mais população e o mais rico dos Estados Unidos -- se fosse um país seria a quinta maior economia do mundo --, onde se encontram a indústria cinematográfica de Hollywood e o pólo empresarial tecnológico de Silicon Valley.

Atualmente, há dois congressistas federais lusodescendentes eleitos pela Califórnia: Jim Costa, do Partido Democrata, e David Valadão, do Partido Republicano.

É o estado norte-americano com maior número de cidadãos de origem portuguesa. Nos últimos recenseamentos, mais de 300 mil residentes na Califórnia identificaram-se como portugueses, número que tem diminuído, eventualmente em resultado de uma progressiva integração de geração para geração.

Em junho de 2018, o Presidente da República, juntamente com o primeiro-ministro, António Costa, celebrou o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas na Costa Leste dos Estados Unidos.

Numa intervenção em Boston, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu voltar em breve para estar com outras comunidades portuguesas "que ficaram muito tristes" por não não as visitar naquela ocasião, como as da Costa Oeste.

Os antigos presidentes da República Mário Soares, em 1989, e Aníbal Cavaco Silva, em 2011, estiveram com comunidades portuguesas e lusodescendentes na Área da Baía de São Francisco, que inclui a cidade de São José, e em San Diego, a sul do estado da Califórnia, e Soares esteve também em Los Angeles.