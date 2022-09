Bloco de Esquerda critica "acordos de centrão" entre PS e PSD em momento de crise

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, criticou este sábado os "acordos de centrão" entre PS e PSD que "não são novidade", salientando que os socialistas estão a fazer um caminho de excedente orçamental "através do empobrecimento de quem trabalha" e encontra no PSD o "conforto" para este caminho.

Em Viseu, a coordenadora do Bloco de Esquerda salienta que o excedente de 0,8 por cento que Portugal alcançou no primeiro semestre de 2022 só foi conseguido graças ao "empobrecimento" dos portugueses.

Catarina Martins assinala que as contas públicas estão "a engrossar com a inflação", enquanto os salários e pensões estão estagnados e os serviços públicos apresentam vários problemas.

Sobre a nomeação do novo diretor-executivo do Serviço Nacional de Saúde, a dirigente bloquista considera que Fernando Araújo não vai resolver os problemas existentes, já quem as decisões continuam nas mãos do primeiro-ministro e dos ministros das Finanças.