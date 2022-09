Marcelo insiste no "esclarecimento das medidas" em tempo de "imprevisibilidade"

“É muito importante que as pessoas percebam quais são os dados fundamentais do seu futuro. Já basta haver imprevisibilidade das pandemias, das guerras e dos seus efeitos. Naquilo que dependa de cada qual deve tudo fazer-se para reduzir a imprevisibilidade, garantindo o máximo de estabilidade, que não seja estagnação. A estabilidade é um valor de sustentabilidade, mas não pode ser uma álibi para a estagnação.”

Marcelo Rebelo de Sousa falava esta sexta-feira no encerramento do Congresso dos Contabilistas Certificados, em Lisboa, a poucas semanas da entrega, no Parlamento, da proposta de Orçamento do Estado para 2023.

As pessoas, para participarem, precisam de ter o máximo de informação sobre os processos de decisão, diz Marcelo Rebelo de Sousa. A responsabilidade social passa por explicar porque é que se tomam as medidas que se tomam, sublinha.

“Nestes momentos, tudo o que seja fornecer às pessoas o máximo de informação acerca dessa decisão, é incluí-las no processo de decisão. A responsabilidade social passa por aí. Há medidas que têm que ser tomadas agora, embora produzindo efeitos para o ano e nos anos seguintes, pois é importante que se proporcione o máximo de elementos e dados possível, mesmo que seja curto e limitado, para que as pessoas percebam o seu futuro. Se se antecipa as medidas, deve antecipar-se também todo o esclarecimento acerca das medidas. Também isso cria sustentabilidade”, afirma o Presidente da República.

Em mais um recado para o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa considera que gerir hoje é gerir para metas socialmente relevantes e que não sejam de curto prazo.

“Gerir hoje não é gerir para metas a curto prazo, para metas apenas económicas ou financeiras, é gerir para metas socialmente e ambientalmente relevantes, é gerir para as pessoas, pelas pessoas e com as pessoas”, argumenta.

No encerramento do Congresso dos Contabilistas Certificados, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda palavras de apoio a esta classe profissional.

O Presidente disse que há quem esteja preocupado com o poder destes profissionais. Numa altura em que se discutem no Parlamento diversas iniciativas legislativas - incluindo do PS e da IL - que limitam o papel das Ordens, Marcelo vem dar apoio claro àquela que reconhece como a corporação mais importante do país.